ВСУ уничтожили 90% лучших десантников России, – Христо Грозев

Еще на первой стадии войны в Украине Россия потеряла 90% своих лучших десантников – самую качественную и важную часть армии. Также у страны-агрессора осталось только 30% высокоточных ракет, по сравнению с периодом до 24 февраля.

Об этом в эксклюзивном спецэфире национального телемарафона рассказал журналист-расследователь, основатель Ballingcat Христо Грозєв. При этом он уточнил, что РФ способна самостоятельно изготавливать такие ракеты, цикл занимает около месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В первой части войны в Украине Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая качественная и важная существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и столицу просто нельзя. Потом была потеряна вторая часть большого эшелона – наемники – люди, которые не только учения проходили, а участвовали в реальной войне. Где-то 4 тыс. потеряно", – рассказал Грозев.

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"Дальше пошел уже третий эшелон, который совершал зверства, потому что они сами чувствуют себя бессильными против военных, поэтому действуют против гражданских. А из того ,что остается сейчас, без всеобщей мобилизации не смогут даже 80 бригад собрать. Где-то 60-70", – добавил журналист.

Кроме того, он уточнил, что людей, способных управлять вышеуказанными высокоточными ракетами, в России осталось около 30-40 человек.

По словам основателя Ballingcat, в РФ сейчас участились случаи дизертирства и отказов от участия в войне, а в случае введения всеобщей мобилизации страну ждет еще и повышение социального напряжения.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, в войне с Украиной Россия потеряла уже тысячи военнослужащих и единиц своей "новейшей" военной техники. На 60-е сутки российского вторжения речь идет уже о минус 21 800 оккупантов.

Кроме этого, украинские защитники лишили захватчиков более 2,2 тыс. бронемашин, 333 вертолетов с истребителями и штурмовиками, восьми кораблей и катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пентагоне заявили, что в войне с Украиной РФ потратила множество высокоточных боеприпасов, запас которых заканчивается. Скорее всего, оккупанты будут полагаться на так называемые неуправляемые бомбы и артиллерию.