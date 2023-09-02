В России вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате: дым стоит столбом. Видео

В российском Санкт-Петербурге утром 2 сентября вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате. Над местои происшествия поднялись клубы густого черного дыма, который виден из разных районов города.

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В МЧС страны-агрессора заявили, что огонь в производственной зоне Санкт-Петербурга охватил 1400 квадратных метров. ЧП произошло в Колпинском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пожару присвоен повышенный номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет. В тушении задействованы 80 человек и 20 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств", – говорится в сообщении российских МЧСников по состоянию на 9:06.

По состоянию на 9:38 там отчитались о локализации пожара.