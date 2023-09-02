В Подмосковье устроили масштабную диверсию на железной дороге: детали

В Люберецком районе Московской области РФ произошла диверсия на железной дороге. Неизвестному удалось полностью сжечь три шкафа, которые, как утверждается, отвечали за систему управления электрообогревом.

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Факт диверсии подтвердили пропагандистские Telegram-каналы. Заявляется, что инцидент произошел вечером 31 августа, но информацию о нем обнародовали только утром 2 сентября.

Поджигатель провел свою работу на перегоне Овражки – Родники, на юго-восток от российской столицы Москвы. Указанный отрезок ж/д дороги – это чуть более 2 километров.

Неизвестный вскрыл шкафы и поджег их, в результате чего они полностью выгорели.

"На месте оперативники нашли пакет с неизвестным веществом коричневого цвета, следы от обуви и образцы грунта. Сейчас ведутся поиски поджигателя", – утверждают росСМИ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 2 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате. В МЧС страны-агрессора заявили, что огонь охватил 1400 квадратных метров.

– 29 августа в Москве на площади трех вокзалов случился пожар. По предварительной информации, ЧП произошло в складском помещении.

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