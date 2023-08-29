В Москве снова большой пожар: загорелся склад с имуществом Русской железной дороги. Видео

Во вторник, 29 августа, в Москве на Площади трех вокзалов произошел пожар. По предварительной информации, пламя охватило складские помещения.

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Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что пожар произошел на Комсомольской площади в Москве.

В районе вокзалов поднимаются клубы черного дыма. Сообщают, что их хорошо видно в нескольких километрах от района возгорания.

Российские СМИ сообщают, что загорелся склад с имуществом российской железной дороги на Комсомольской площади.

В компании "Российские железные дороги" сообщили, что они направили для помощи в тушении возгорания пожарный поезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России под Москвой вспыхнул пожар на строительном рынке. Инцидент произошел вечером 22 августа в селе Павловская Слобода Истринского района.

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