В Москве прогремела серия взрывов в многоэтажке, загорелся пожар: есть погибший. Видео

В ночь на 30 сентября в Москве прогремела серия мощных взрывов, после чего в одной из многоэтажек начался пожар. По предварительным данным, причиной происшествия стали газовые баллоны.

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В результате взрывы один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Очевидцы утверждают, что слышали четыре взрыва в жилом комплексе "Селигер Сити". Рядом с обломками дома обнаружили баллоны с газом, которые, вероятно, стали причиной взрывов.

Огонь охватил несколько этажей, из квартир шел густой белый дым, но огня не было. Также в сети опубликовали момент одного из взрывов. На видео заметно, как огромный столб огня возвышается над многоэтажкой.

Из-за сильного пламени часть жильцов оказались заблокированными в квартирах. Некоторые из них решили выпрыгнуть через окна, очевидцы пожара растянули одеяло в попытке спасти жильцов горящих квартир.

По предварительным данным, баллоны с газом в квартире могли оставить рабочие для того, чтобы сделать натяжной потолок. Жители "Селигер Сити" рассказали, что перед ночными взрывами и пожаром в квартиру на пятом этаже заносили минимум 4 баллона с газом и другую технику. Что послужило причиной взрыва – пока неизвестно.

В московской прокуратуре заявили, что возгорание произошло в квартире на 5 этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в Москве 25 сентября вспыхнул сильный пожар. На западе российской столицы полыхало складское помещение.

Ранее сообщалось, что в российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов. Столб огня и дыма был виден за много километров. Некоторые СМИ писали, что в помещении хранилось газовое оборудование, а местные жители сообщали о взрывах.