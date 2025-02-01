Умер легендарный 'одесский джентльмен' и соучредитель Юморины Валерий Хаит: чем он еще запомнился

В субботу, 1 февраля, ушел из жизни писатель, журналист, драматург и телеведущий Валерий Хаит. Основателю театра "Клуб одесских джентльменов", вице-президенту "Всемирного клуба одесситов" было 85 лет.

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Об этом сообщили на странице "Всемирного клуба одесситов" в Facebook. В 60-е годы Хаит был капитаном одесской команды КВН.

Он всего на год пережил своего сына Евгения – одесский актер, известный из "Джентльмен-шоу", писатель-сатирик и драматург умер 21 января 2024 года. Причиной смерти 58-летнего мужчины стала остановка сердца.

Валерий Хаит запомнился тем, что был одним из основателей Юморины – ежегодного фестиваля юмора и сатиры, который проводится в Одессе 1 апреля, в день смеха, начиная с 1973 года.

Также с 1997 года Хаит был главным редактором Одесского юмористического журнала "Фонтан".

Вице-президентом "Всемирного клуба одесситов" он стал в 1990 году.

После начала полномасштабной войны одесские СМИ обратили внимание на то, что "Всемирный клуб одесситов" поддерживал деньгами писателей и поэтов, восхвалявших агрессию РФ против Украины – речь шла о так называемой премии Бабеля.

На основании расследований СМИ городской совет Одессы прекратил сотрудничество с общественной организацией в июле 2022 года.

"Что касается отца Хаита Валерия, то он занял более осторожную позицию – на словах не поддерживает вторжение и критикует власть России", – писали в 368.media.

Сын Валерия Хаита Ростислав зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в реестре федеральной налоговой службы РФ. Там указывается, что у одессита гражданство страны-агрессора.

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