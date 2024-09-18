В российском Ярославле горит склад горюче-смазочных материалов. Фото и видео

Вечером во вторник, 17 сентября, в российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Столб огня и дыма был виден за много километров.

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Об этом сообщали российские СМИ. В МИД РФ говорят, что пока причина возгорания неизвестна, данных о пострадавших тоже нет.

"На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ", – заявила представитель ведомства.

Некоторые СМИ также писали, что в помещении хранилось газовое оборудование, а местные жители сообщали о взрывах.

На место выехали спасатели, по меньшей мере шесть из них пострадали во время тушения пожара на складе.

Как сообщал OBOZ.UA, ужин 10 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул здание Sport Palace на Крестовском острове. Мощный огонь охватил все здание и близлежащую территорию.

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