В Москве вспыхнул мощный пожар на складе, валит черный дым. Фото и видео

В Москве 25 сентября вспыхнул сильный пожар. На западе российской столицы полыхало складское помещение.

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Площадь возгорания составила не менее 600 кв м. Об этом сообщили российские СМИ.

Они опубликовали кадры пожара на западе Москвы ранним утром 25 сентября. Фото и видео запечатлели столб черного дыма, поднимающегося над эпицентром возгорания.

Пропагандисты ТАСС утверждают, что пожар вспыхнул на улице Горбунова: там горит склад, площадь возгорания составила порядка 600 кв м.

Тем временем издание ASTRA уточняет, что, по предварительным данным, огонь охватил склад автомобильных запчастей. По данным некоторых росСМИ, крыша складского здания обрушилась по всей площади.

Информации о причинах возгорания по состоянию на 7 часов утра по киевскому времени не было.

К этому же часу в российском МЧС заявили о "локализации пожара на площади 600 кв м". На месте работали свыше 50 специалистов и 16 единиц техники. Информации о пострадавших "не поступало".

Напомним, несколько дней назад в российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов. Столб огня и дыма был виден за много километров.

Некоторые СМИ писали, что в помещении хранилось газовое оборудование, а местные жители сообщали о взрывах.

На место выехали спасатели, по меньшей мере шестеро из них пострадали во время тушения пожара на складе.