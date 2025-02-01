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Блог | Нападение на военного дает полное право применять оружие против нападающего
Относительно убийства солдата из ТЦК и отбирания у него автомата.
Человек в балаклаве, с оружием угрожал военнослужащему, требовал отдать автомат, затем застрелил его и забрал табельное оружие и скрылся с мобобязанным.
Далее текст на языке оригинала.
Це повний треш.
Усіх людей в балаклавах зі зброєю в руках потрібно знищувати на місці з табельної зброї при відмові здатися, ну це логічно, бо війна.
Якщо раптом такими є правоохоронці, то це означає, що вони провалили забезпечення місця операції або діяли незаконно.
А тут просто в наглу убили хлопця.
Напад на військового дає повне право застосовувати зброю наввипередки.
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