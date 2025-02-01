Относительно убийства солдата из ТЦК и отбирания у него автомата.

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Человек в балаклаве, с оружием угрожал военнослужащему, требовал отдать автомат, затем застрелил его и забрал табельное оружие и скрылся с мобобязанным.

Далее текст на языке оригинала.

Це повний треш.

Усіх людей в балаклавах зі зброєю в руках потрібно знищувати на місці з табельної зброї при відмові здатися, ну це логічно, бо війна.

Якщо раптом такими є правоохоронці, то це означає, що вони провалили забезпечення місця операції або діяли незаконно.

А тут просто в наглу убили хлопця.

Напад на військового дає повне право застосовувати зброю наввипередки.