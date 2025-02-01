"ВЕЧНЫЙ Кивалов" и НЕМОЩНАЯ и ПРОДАЖНАЯ власть Украины.

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Здесь журналисты "Обозревателя" (OBOZ.UA – Ред.) нашли самого богатого пенсионера Украины. Им оказался фанат "русского мира" и орденоносец путина-кучмы-януковича Сергей Кивалов. Однако информация о том, что наш миллионер-пенсионер, только президент частного Международного гуманитарного университета с Багамских островов, не полна. Серий Кивалов как хозяин-президент поздравляет вас с главной страницы ГОСУДАРСТВЕННОГО Национального университета "Одесская юридическая академия и частного Киевского университета интеллектуальной собственности и права, основанного в 2020 году. О том, как патриоты из МОН в 2024 году согласовали для частного Университета Кивалова открытие новых обособленных подразделений в Черновцах, Ивано-Франковске и Черкассах для набора по образовательным программам "Право" и "Правоохранительная деятельность" больше ТИСЯЧИ лиц, я писал еще в июне в прошлом году.

Далее текст на языке оригинала.

Але найцікавіше та найсумніше інше. Ківалов, як ідеолог "русского міра" і фанат путіна-кіріла, зміг не просто вижити у воюючій із російською ордою Україною, а й залишитися в "еліті" судової системи та вищої освіти країни і відсудити собі пенсію у 3 МІЛЬЙОНИ гривень на рік!

Чому так сталося?

Коротко нагадаю історію ГАНЬБИ, НЕМІЧНОСТІ і ПРОДАЖНОСТІ влади та правоохоронної системи України на прикладі ставлення до Ківалова.

2004 рік.

Ківалов, як один головних архітекторів кучмівського олігархату, нагороджений всіма можливими і неможливими нагородами і званнями, оголошує Януковича "президентом".

Після перемоги "Помаранчевої революції" проти нього відкривають кримінальну справу за фальсифікацію виборів.

2005 рік.

Президент Ющенко підписує йому своє фото з дарчим побажанням, а згодом вже голова ЦВК Шаповал вручає Ківалову грамоту та ювілейну медаль.

(Заради обʼєктивності та неупередженості також згадаємо, що Петро Порошенко в 2002 році захистив кандидатську дисертацію саме в Академії Ківалова).

Отож, Ківалов знову "друг влади" і в 2007 році відкриває собі ПАМʼЯТНИК в Одесі.

2010 рік.

Після перемоги Януковича на президентських виборах, Ківалов - ідеолог "судової реформи", знову голова Комітету з питань правосуддя та співавтор сумновідомого Закону про регіональні мови, ухваленого в 2012 році.

2014 рік.

Після "Революції гідності" СБУ на чолі з Наливайченком відкриває кримінальне впровадження проти Ківалова за сепаратизм.

Генеральний прокурор Махніцький відвідує Одеську юридичну академію та отримує нагороду із рук Ківалова, а згодом вже в статусі екс-генпрокурора захищає дисертацію в Академії Ківалова.

Ківалов знову перемагає чергову владу.

2019 рік.

Ківалов зберігає свій неформальний вплив на судову систему та всі посади в трьох Університетах і при Президентові Зеленському.

2023 рік.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний захищає дисертацію в Академії, де досі Президентом і реальним господарем залишається Ківалов.

Проте, як борці із "радянськими ректорами" з МОН допомагають Ківалову готувати майбутніх правників і прокурорів у 2024 році, я написав на самому початку статті.

Як бачимо, президенти приходять, відходять і втікають, а Ківалов – ВІЧНИЙ.

Бо, трагедія нашої партійної системи в тому, що керівною і направляючою силою була і залишається ОДНА ПАРТІЯ - "ГРОШІ понад УСЕ".