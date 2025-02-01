Как сообщил политолог Виталий Клочок, российское официальное СМИ под названием ТАСС (бывшее телеграфное агентство советского союза) обнародовало текст, из которого вытекает позиция мордора относительно переговоров, очень пересекающаяся с позицией Трампа.

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Согласно этой, можно сказать, официальной точке зрения переговоры должны состояться между рф, США и КНР — а также с участием Украины, когда будет обсуждаться именно вопрос прекращения войны, который даже не будет главным на этой глобальной "Ялте-2025", должной произойти на протяжении 100 дней в Индии, если та не станет возражать.

(Кстати, о 100 днях говорят уже так долго, что не очень ясно, когда же они, эти "100 дней, после которых…", наконец, начнутся.)

Украинско-российская граница, как можно понять, планируется по текущей на тот момент линии соприкосновения, в НАТО Украины не будет, да и сам блок НАТО на востоке Европы должен остаться без американского военного присутствия в соответствующих странах, и именно он в своей европейской части — в таком новом состоянии — будет гарантировать дальнейшую украинскую безопасность, хотя эти подробности ещё обсуждаются.

Похоже на достигнутый — пока что без нас — компромисс или это предложение, основанное на том, что неоднократно говорил Трамп.

Если россия действительно его услышала, позиция Украины вряд ли долго сможет быть другой.