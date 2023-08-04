'В 'машине' Путина – трещины и коррозия': в ГУР объяснили, как бунт Пригожина ударил по Кремлю

Краткосрочный "мятеж" наемников частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обнажил существенные проблемы в прочности власти президента РФ Владимира Путина. Путинская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способным держать бразды правления.

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События 23-24 июня, а также поддержка, которую получили мятежники со стороны российских военных и населения, разрушили имидж Путина, явив миру пугливого, слабого и мстительного деда-параноика. Об этом, а также о том, представляет ли сейчас ЧВК "Вагнер" угрозу для Украины, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CivilMedia.

По словам представителя военной разведки Украины, июньский вооруженный мятеж Пригожина показал всему миру неотвратимость краха путинского режима.

"В "машине" Путина – трещины и коррозия. Это кремлевские "Жигули", лишенные зеркал заднего вида, а в багажнике лежит ядерная боеголовка. Мятеж Пригожина показал не только трещины, но и неспособность российского диктатора держать руль. Взбунтовавшаяся террористическая группа за 36 часов сбила 8 единиц российской военной авиации, убила несколько десятков военных, в том числе пилотов. В то же время "вагнеровцы" почти захватили объект с ядерным оружием под названием "Воронеж-45". И что в итоге – Путин, назвав мятеж "изменой" и "ударом в спину", в конце концов отпустил террористов "Вагнера" в Беларусь", – отметил Скибицкий.

Он подчеркнул: имидж "сильного лидера", который для Путина российская пропаганда выстраивала десятилетиями, за сутки пригожинского мятежа был разрушен до основания.

"Как говорят, почувствуйте разницу: вождь-чекист, строивший имидж на браваде "мочить террористов в сортире", превратился в слабого деда-параноика – испуганного, но также мстительного, о чем свидетельствуют начатые после мятежа "Вагнера" чистки в российской оккупационной армии с целью выявления и наказания поддержавших Пригожина", – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что поддержка мятежников в России была значительно выше, чем пытается представить российская пропаганда и кремлевская верхушка. Об этом свидетельствуют данные, полученные украинскими разведчиками.

"Поддержали его (Пригожина. – Ред.) бунт не только отдельные представители военной элиты России, но и рядовое российское население, о чем свидетельствует перехваченный военной разведкой Украины отчет министерства внутренних дел РФ. В секретном документе приведены закрытые рейтинги симпатий Путина и Пригожина, и для российского диктатора они неутешительны", – рассказал Скибицкий.

Он отметил, что на фронте наемники ЧВК "Вагнер" представляли для украинских военных большую опасность, чем кадровые военные и тем более мобилизованные россияне. В настоящее время угрозы эта ЧВК для Украины не несет, по крайней мере пока.

"Террористическая "Группа Вагнер" на поле боя в Украине создавала больше проблем, чем регулярная российская армия. После того, как их разоружили на временно оккупированной территории Украины и в России и отправили в Беларусь, военная разведка Украины пристально следит за характером дальнейших действий группировки "Вагнер" на беларуской территории. На данный момент прямой угрозы оттуда мы не видим", – констатировал Скибицкий.

Он рассказал, что наемники Пригожина задействованы в тренировках беларуских военных. Однако эта деятельность не носит системного характера.

К тому же Пригожин упоминал о намерениях снова перекинуть остатки своей ЧВК в Африку. Но несмотря на эти заявления, деятельность и перемещение "вагнеровцев" в Беларуси военная разведка тщательно отслеживает.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что лагерь ЧВК "Вагнер" атаковала армия РФ, и пообещал отомстить. Уже на следующее утро стало известно, что "вагнеровцы" заблокировали ряд объектов в Ростове-на-Дону и захватили штаб МО РФ. Оттуда Пригожин требовал встречи с Шойгу и пригрозил "идти на Москву", чтобы свергнуть руководство минобороны и генштаба ВС РФ.

С экстренным заявлением утром того же дня выступил Путин, набросившийся на Пригожина и заговоривший о государственной измене, "ударе в спину" и неизбежной расплате для мятежников.

Тем временем наемники "Вагнера" действительно отправились в направлении Москвы, сбивая военную авиацию и не встречая практически никакого сопротивления. Однако когда до российской столицы оставалось около 200 км, Пригожин вдруг заявил, что разворачивает свои колонны и идет в обратном направлении. Как стало известно впоследствии, это решение он якобы принял после беседы с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В итоге участники мятежа не понесли наказание, им разрешили либо подписать контракты с российским МО, либо уехать в Беларусь. Против Пригожина закрыли открытое ранее уголовное производство и даже вернули конфискованные в день мятежа деньги. Также позже стало известно, что он и еще 35 командиров ЧВК были на встрече в Кремле.

Впрочем, события конца июня в РФ открыли ящик Пандоры. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, повторение похода Пригожина на Москву не исключено, и состояться такой "поход" может в ближайшем будущем.