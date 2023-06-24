'Дальше пойдем на Москву': Пригожин устроил 'шоу' в штабе минобороны в Ростове и требует встречи с Шойгу. Видео

Владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что наемники захватили штаб Южного военного округа, а также все остальные военные объекты в Ростове, включая военный аэродром. Он устроил настоящее шоу в штабе и выдвинул ультиматум военному руководству РФ.

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По словам Пригожина, если к нему не прибудут начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу, "вагнеровцы" продолжат блокировать Ростов, а после – отправятся на Москву. Видео из штаба минобороны распространяют российские паблики.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем на Москву", – заявил Пригожин на одном из видео, где он беседует, с заместителем Шойгу Юнусом Беком Евкуровым.

Также Пригожин сказал, что наемники сбили уже третий вертолет ВС РФ, потому что он, как и предыдущие, пытался наносить удары по "вагнеровцам". Также олигарх заверил замминистра обороны РФ, что "и следующие собъем" и обвинил российских военных в том, что они "развалили автобус с гражданскими" и наносят удары по мирному населению РФ.

Кроме того, Пригожин заявил, что наемники контролируют все военные объекты Ростова. По его словам, это сделано, чтобы военные РФ наносили удары по украинцам, а не по "вагнеровцам".

"Мы находимся в штабе. 7:30 утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе, аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы – уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается – это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", – заявил Пригожин.

Также он подчеркнул, что, мол, наемники никак не мешают российским военным воевать против Украины.

"Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет. Ни один офицер не оторван. Поэтому когда вам будут рассказывать, что ЧВК "Вагнер" помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось – на фронте посыпалось не поэтому", – намекнул Пригожин на несостоятельность военного командования РФ.

Он также снова рассказал о поражениях России в Украине и огромных потерях российской армии.

"Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых – в три, в четыре раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается – в десять раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют в некоторые дни до тысячи человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили. А потому что у них выхода нет: боеприпасов нет, управления нет", – заявил владелец ЧВК.

Также он добавил, что Герасимов якобы сбежал из штаба, узнав, что в Ростов зашла ЧВК "Вагнер".

"Начальник ГШ РФ бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию", – заявил Пригожин.

Накануне в бегстве из Ростова он обвинял Шойгу.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону идет захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов замечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Антитеррористические мероприятия объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призвали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в частности аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.