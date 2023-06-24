'Удар в спину': Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции

Президент России Владимир Путин произнес срочное обращение к гражданам РФ по поводу потери контроля над Ростовом. Путин заявил, что Россию предали из-за "неумеренных амбиций".

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Российский диктатор выступил примерно в 10 часов утра в эфире российского ТВ. В то же время имя лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за все выступление Путин не упомянул ни разу.

Так, Путин намекнул, что внутренние конфликты несут большую угрозу России в то время, когда она ведет войну с Украиной.

"Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа, – обратился диктатор. – Россия ведет тяжелую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада. Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа".

Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за чьих-то "неумеренных амбиций", в то же время имени Пригожина он не упомянул ни разу в обращении.

"Это удар в спину нашему народу и нашей стране" – заявил Путин.

Отметим, что ранее в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили военные объекты. Около 2 часов ночи 24 июня Пригожин объявил, что они якобы "пересекли государственную границу" на всех направлениях и движутся в Ростов.

Напомним, что главарь наемников Евгений Пригожин объявил поход против минобороны РФ после удара по лагерям "Вагнера" 23 июня. Владелец частной военной компании пригрозил отомстить российским войскам и их командованию, заявив: "Следующий шаг – за нами". Он также объявил о начале вооруженного конфликта с военным руководством РФ.

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Наш стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, – присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", – сказал Пригожин.

В социальных сетях начали распространяться скриншоты, в которых говорилось, что солдатам российской армии было приказано ликвидировать "вагнеров".

В то же время минобороны России заявило, что сообщение лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина о перевороте является "информационной провокацией".

В пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, есть погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

На фоне заявления руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нападении российских солдат на его наемников Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" выступили со своими комментариями. Примечательно, что мнения российских добровольцев разнятся. В РДК поддержали Пригожина, а добровольцы легиона "Свобода России" выступили против.

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