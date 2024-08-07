В Курщине попал под обстрел известный российский пропагандист: что известно о его состоянии

В среду, 7 августа, появилась информация о том, что в Курской области задвохсотился известный российский пропагандист Евгений Поддубный. Предварительно, в авто, в котором он ехал, попал FPV-дрон.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Впрочем, официальных комментариев по поводу его смерти пока нет.

Следует отметить, что Поддубный был одним из топовых пропагандистов РФ в Telegram. Последние его сообщения сделаны из Курской области, куда он уехал "показать ситуацию". В них он рассказывает, в лучших традициях российской пропаганды, о том, что "все атаки отражены и ВСУ несут большие потери".

В последнее время это уже вторая гибель владельца столь крупного пропагандистского ресурса. Ранее в Мали повстанцами был убит владелец канала Grey Zone, где было более полумиллиона подписчиков.

Украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области зашли вглубь страны на 15 км, сообщают Z-военные. По их предположениям ВСУ могут подойти к Курской атомной электростанции, чтобы держать российское командование в напряжении. В настоящее время украинские бойцы находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчат, где находится станция, атаковали БПЛА.

В настоящее время у россиян продолжается истерия из-за потери контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жители были почти полностью эвакуированы. По состоянию на 15.00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

В связи с ситуацией на пограничных российский диктатор Владимир Путин провел совещание с правительством по заявлению о событиях в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 августа в минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

– По данным росСМИ, по состоянию на 7 августа армия России не контролирует 11 населённых пунктов. В РФ сочли, что выбить противника с территории Курской области оказалось невозможным. Диктатор Путин созвал заседание Совбеза РФ.

– В частности, кафиры опасаются, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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