'Нельзя сравнивать': в ООН указали на разницу между атакой дронов на Москву и российскими обстрелами Украины

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал утреннюю атаку беспилотников по столице страны-террориста России Москве. Он отметил, что сравнивать это нападение с постоянными обстрелами Украины российскими оккупантами некорректно.

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Такое заявление он сделал во время общения с журналистами. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Дюжаррика, позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, осуждающего нападения на гражданскую инфраструктуру, остается неизменной. Он добавил, что в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты.

"Но никак нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно", – подчеркнул спикер Генсека.

Напомним, утром 30 мая Москву впервые массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину. СМИ писали, что в сторону столицы летели от 25 до 30 БПЛА, работала ПВО.

В столице РФ глушили спутниковую связь, на улицах были видны военные с антидроновыми ружьями, проводилась проверка прохожих. В Московской области был объявлен специальный план "Тайфун".

В Офисе президента Украины сказали, что Киев не имеет прямого отношения к атаке и пошутили, что, возможно, российские БПЛА не хотят разрушать мирные города Украины, поэтому возвращаются к своим создателям.

В Воздушных силах ВСУ атаку дронов на Москву объяснили внутренними проблемами в РФ.

За день до атаки начальник ГУР Кирилл Буданов записал обращение к россиянам. Он сказал, что ответ на удары по Киеву "не заставит себя долго ждать". В связи с этим в Кремле заявили, что запуск дронов по Москве был "ответом Киева".

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, российское ПВО сработало "штатно и удовлетворительно", хотя "есть над чем работать".