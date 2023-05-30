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"Есть над чем работать": Путин прокомментировал утреннюю атаку дронов на Москву. Видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
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'Есть над чем работать': Путин прокомментировал утреннюю атаку дронов на Москву. Видео

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, российская ПВО сработала "штатно", хотя "есть над чем работать".

Видео дня

Глава Кремля также заявил, что его "беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России" и украинцы якобы "должны это понимать".

"Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России, но не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы", – выдал диктатор.

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