'Есть над чем работать': Путин прокомментировал утреннюю атаку дронов на Москву. Видео

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, российская ПВО сработала "штатно", хотя "есть над чем работать".

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Глава Кремля также заявил, что его "беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России" и украинцы якобы "должны это понимать".

"Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России, но не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы", – выдал диктатор.

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