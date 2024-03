В ISW оценили способность России накопить ресурсы для нового наступления в Украине

Российское военное командование намерено создать "стратегический резерв" войск для проведения наступательных операций весной-летом 2024 года. Однако оно не планирует оснащать вновь сформированные части и соединения необходимым количеством вооружения и техники, в связи с текущими ограничениями оборонно-промышленной базы (ОПБ).

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 11 марта. Там привели оценки украинского военного обозревателя Константина Машовца, поскольку они согласуются с их данными.

Отмечается, что страна-агрессор планирует оснастить только 27-ю мотострелковую дивизию (якобы созданную на базе существующей 21-й мотострелковой бригады Центрального военного округа) до 87% от ее доктринально необходимой мощности. Объемы сбора вооружения и техники ко второму и четвертому кварталам 2024 года подразумевают, что российское военное командование ставит аналогичную цель в отношении других новых соединений и частей.

По оценке Машовца, маловероятно, что российские войска смогут достичь этой цели по к указанному термину, учитывая, что многие полки, бригады и дивизии ВС РФ, действующие в настоящее время в Украине, имеют лишь около 30% необходимого количества вооружения и оборудования.

Несколько западных и украинских военных чиновников и аналитиков отметили, что сообщаемые Россией объемы производства танков в основном отражают восстановленные и современные машины, вытащенные со складов, но не новое производство.

"Российское ОПБ способна выдержать текущий темп операций армии РФ, хотя вряд ли сможет полностью поддержать потенциальную наступательную операцию оперативного или стратегического уровня с использованием стратегического резерва живой силы до 2024 года", – согласилась с этими оценками в ISW.

Сообщения о том, что российские военные отдают приоритет созданию новых недостаточно оснащенных частей и соединений, тоже согласуются с данными аналитиков о том, что Россия отдает приоритет количеству живой силы и техники, а не их качеству.

"Но мы продолжаем считать, что у России будет возможность расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, если сохранит инициативу на всем фронте в течение 2024 года, что позволит ей создать условия для будущей наступательной операции с использованием большего резерва живой силы и техники", – подчеркнули в ISW.

Машовец заявил, что российское военное командование намерено сформировать основную часть 27-й мотострелковой дивизии из вновь сформированного 433-го полка (как сообщается, укомплектованного из деградировавших частей 21-го ОМП), 506-го и 589-го полков. Свои 433-й, 506-й и 589-й мотострелковые полки агрессор формирует на полигонах "Тоцкое" в Оренбургской области РФ и "Трехизбеновский" на оккупированной Луганщине, планируя привести эти подразделения в боевую готовность к концу весны или началу лета 2024 года.

"Эти полки, вероятно, предназначены для быстрой переброски в Украину, чтобы компенсировать потери на передовой, и вряд ли они будут укомплектованы высококачественными новобранцами или будут действовать с максимальной доктринальной численностью", – считают эксперты.

По их словам, хотя у России, нет возможности укомплектовать и оснастить эти подразделения ближе к их запланированной конечной численности в ближайшем будущем, военное командование почти наверняка имеет долгосрочные намерения полностью обеспечить их и подобные подразделения.

Машовец отметил, что командование оккупантами уже было вынуждено пересмотреть формирование ряда подразделений из-за "несоответствий" между амбициями Кремля и реальными возможностями России по развертыванию своих стратегических резервов на практике.

Аналитики предполагают, что РФ отдает приоритет краткосрочным выгодам, таким как ограниченные территориальные приобретения, а не долгосрочной устойчивости и крупномасштабным оперативно значимым операциям на фронте в Украине.

ISW продолжает считать, что использование российским военным командованием продолжающихся изменений в структуре ВС РФ для срочного ввода в бой только сформированных и недостаточно укомплектованных подразделений, скорее всего, ограничит их непосредственную эффективность на поле боя, но будет достаточным для поддержания текущего темпа операций.

"Основной переменной, которая, вероятно, будет определять скорость, с которой такие частично пополненные российские силы смогут продвигаться этим летом, является доступность военной техники для Украины, которая в свою очередь во многом зависит от продолжения оказания военной помощи США", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно Россия продолжает усилия по расширению производства управляемых планирующих бомб для использования в прифронтовых районах Украины, хотя сейчас оккупанты уже наносят удары с помощью усовершенствованного такого вооружения. В то же время эксперты указали на проблемы в рядах российских новобранцев, которые убеждены, что смогут выиграть в боях против ВСУ благодаря возможностям своей авиации.

