В ISW оценили, что стоит за угрозами Путина и готов ли Кремль применить ядерное оружие

Россия не отказалась от намерений усилить контроль над принятием США и Европой решений и отговорить их от разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по ее военным объектам. С этой целью российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать возможностью ядерного противостояния между Москвой и Западом.

Видео дня

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они оценивают, что заявления Кремля не продвинуться дальше угроз.

На первом открытом заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Он поделился двумя "уточнениями" этой доктрины: что Кремль рассмотрит возможность применения ядерного оружия в случае "агрессии против РФ со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства" или в случае "получения достоверной информации о массированном запуске воздушно-космического оружия" против РФ и пересечении этим оружием ее границ.

Диктатор добавил, что это "воздушно-космическое оружие", которое может оправдать применение российского ядерного оружия, включает стратегическую и тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотники и/или гиперзвуковые ракеты.

"Вероятно, Путин намерен сделать гиперспецифичность своих ядерных угроз новой жизнью в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерным оружием и спровоцировать новую волну паники среди западных политиков в особо критический момент в дискуссиях Запада о способности Украины использовать предоставленное им оружие", – предположили в ISW.

Там отметили, что кремлевские чиновники регулярно ссылаются на тонко завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом во время ключевых моментов в политических дебатах стран относительно дальнейшей военной помощи Украине. Например, таких как продолжающиеся дискуссии о праве Киева использовать западные системы для дальних ударов по российским военным объектам. Все это Кремль предпринимает в попытках вызвать страх у лиц, принимающих решения.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс ранее предостерег западных политиков от страха перед шаблонными ядерными угрозами страны-агрессора.

"Ядерное бряцание оружием Россией является частью усилий Кремля по содействию западному самосдерживанию, а не показателем ее готовности использовать его. ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или в других местах", – подчеркнули эксперты Института изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!