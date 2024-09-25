Путин хочет изменить ядерную доктрину РФ, чтобы нанести удар по Украине: что происходит

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 25 сентября, предложил внести ряд "уточнений" в ядерную доктрину РФ в части определения условий применения ядерного оружия. Это позволит стране-агрессору нанести такой удар по Украине.

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Заявления Путина на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию цитировали российские СМИ. Он отметил, что в проекте была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

"На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – заявил диктатор.

Он объяснил, что РФ обязана учитывать "возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников". "Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам", – заявил Путин.

По его словам, достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. Кроме того, основанием для него будет и "критическая угроза суверенитету РФ обычным оружием".

Так, Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.

Глава Кремля добавил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси

"РФ в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики американского Института изучения войны заявляли, что, несмотря на регулярное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля, Россия вряд ли действительно его применит в Украине или в другом месте.

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