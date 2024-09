Угрозы России ядерным оружием теряют влияние на Запад, Путин ищет новый 'механизм' – ISW

Кремль взялся пересматривать эффективность тактики бряцания ядерным оружием в рамках своих усилий по влиянию на Запад. А именно на продолжающиеся дебаты американских и европейских чиновников о политике поддержки Украины и, в частности, разрешения Киеву использовать их оружие против военных объектов в РФ.

Таким образом российский диктатор Путин ищет новый "механизм" для тиражирования угроз. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 22 сентября.

Накануне газета Washington Post, ссылаясь на чиновников, близких к высокопоставленным российским дипломатам, заявила, что Путин, возможно, понимает, как российские ядерные угрозы начинают терять свою власть над западными чиновниками. Также он, возможно, разрабатывает неуказанный более тонкий и ограниченный информационный ответ на будущее одобрение Западом дальних ударов по территории России.

Неназванный чиновник из РФ заявил, мол, они уже поняли, что ядерные угрозы "никого не пугают". А российский ученый, имеющий тесные связи с дипломатами страны-агрессора, отметил, что партнеры России на "глобальном Юге" недовольны ее ядерными угрозами.

"ISW не может независимо проверить достоверность источников издание, но эти сообщения согласуются с различными нашими оценками относительно того, как Кремль использует бряцание ядерным оружием для продвижения западного самосдерживания. И что такие заявления не являются признаком готовности России применить его", – подчеркнули аналитики.

Они продолжают считать, что плохо завуалированные угрозы Кремля о ядерной конфронтации направлены на то, чтобы сорвать и отсрочить ключевые моменты принятия решений в политических дискуссиях Запада о дальнейшей военной помощи Украине. Также там считают, что страна-агрессор РФ вряд ли применит ядерное оружие в Украине или других местах.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Россия провалила испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" с ядерной боеголовкой на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Она взорвалась глубоко в шахте, что, вероятно, привело к пожару и уничтожению полигона вокруг.

