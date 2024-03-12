В ГУР прокомментировали рейд российских добровольцев на территорию РФ и объяснили, где они берут оружие

Украинские военные и спецслужбы не координирую действия российских добровольцев на территории страны-агрессора РФ. Бойцы добровольческих батальонов являются гражданами России и имеют право делать у себя дома то, что посчитают нужным.

При этом добровольцы в ходе таких рейдов используют трофейное оружие. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в данном случае российские добровольцы отстаивают свои политические и гражданские права у себя дома – на территории РФ. Следовательно, украинские спецслужбы не намерены координировать и каким-либо способом управлять действиями российский батальонов.

"То, что происходит на территории Украины, конечно, все согласовано. Они действуют в составе Сил безопасности и обороны, помогая освобождать Украину от российских захватчиков. Но это граждане РФ и у себя дома они имеют право делать то, что считают нужным, в данной ситуации отстаивать свои гражданские и политические права, освобождая свою страну от российской путинской диктатуры", – заявил представитель ГУР.

При этом Юсов отметил, что в ходе рейдов на территорию РФ добровольцы могут использовать трофейное оружие. При этом когда бойцы действуют в составе украинских войск, в этом случае используется украинское оружие.

"На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. Речь идет и о трофейном оружии, о трофейном перетрофееном. Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", – сказал Юсов.

Напомним, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая сообщила о ракетной опасности. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят с окон своих домов "танки ВСУ".

Позже бойцы "Сибирского батальона" обратились к гражданам страны-агрессора РФ с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Военные отметили, что фиктивные выборы диктатора ничего не изменят, поэтому нужно действовать радикальными методами.

Как сообзал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитии 25 целей", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

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