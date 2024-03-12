Территорию РФ атаковали дроны: в Орле горит нефтебаза, Белгородщина осталась без света. Фото и видео

В ночь на вторник, 12 марта, в России прозвучала новая серия взрывов, местные власти заявляют об атаке БПЛА. Беспокойно было в Белгородской области, Курске и Орле.

В городе Орел после мощного взрыва начался сильный пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в российских пабликах.

Вскоре российские СМИ и власти подтвердили, что в Орле после удара БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами.

"Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", – написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Курская область

В Курской области РФ объявляли ракетную опасность. Над Курском был зафиксирован пролет БПЛА, также раздавались взрывы, а местные власти заявили о работе российской ПВО.

Так, губернатор Роман Старовойт написал, что в небе над Фатежским районом якобы был сбит украинский беспилотник. "Последствия земли уточняются", – добавил он.

"Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", – сообщил позже Старовойт.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что этой ночью Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. Он заверил, что пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи.

В результате без света остались семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенёк, с. Петровка, с. Соловьёвка.

"Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", – написал Гладков.

Тульская область

Позже стало известно, что над Тульской областью РФ силы ПВО тоже якобы уничтожили БПЛА.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщили в министерстве по региональной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань. По предварительным данным, объект поразили два БПЛА.

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