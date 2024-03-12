'Давайте голосовать калибром': бойцы 'Сибирского батальона' выступили с призывом к россиянам после сообщений о боях на границе

Бойцы "Сибирского батальона" обратились к гражданам страны-агрессора РФ с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Военные отметили, что фиктивные выборы диктатора ничего не изменят, поэтому нужно действовать радикальными методами.

Также бойцы показали фрагмент боевых действий на территории РФ. Свое обращение "Сибирский батальон" опубликовал в Telegram.

По словам бойцов, предстоящие выборы в РФ нужно игнорировать, ведь бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. При этом в "Сибирском батальон" подчеркнули, что реально изменить жизнь к лучшему в России можно лишь с оружием в руках.

"Нечего голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром. Присоединяйтесь к "Сибирскому батальону". Каждый, кто не приемлет нищую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор", – говорится в обращении к гражданам РФ.

Также в сети опубликовали кадры боевых действий на территории страны-агрессора. Бойцы "Сибирского батальона" заявили, что несут в РФ свободу и справедливость. При этом они подчеркнули, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится, поэтому его можно устранить лишь с оружием в руках.

Напомним, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая сообщила о ракетной опасности. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят с окон своих домов "танки ВСУ".

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитии 25 целей", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!