В Брянске произошла стрельба на военном складе: вводили план 'Сирена', а затем заявили о 'случайности'

В российском городе Брянск произошла стрельба на военном складе. Российские правоохранители вводили план "Сирена", а затем внезапно заявили о "случайности".

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В частности, неизвестный якобы открыл огонь по срочнику, охраняющему военный склад.

На территории заведения были слышны как минимум два выстрела. В результате срочник был ранен.

Силовики России несколько часов искали нападавшего, якобы одетого во все темное.

Однако потом оказалось, что в солдата выстрелил сослуживец, который нес службу вместе с ним.

Напомним, в Суджанском районе Курской области России солдаты-срочники ВС РФ в ночь на 6 марта устроили перестрелку, сообщили СМИ. По предварительным данным, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пьяный прапорщик застрелил 24-летнего контрактника. Между тем российская пропаганда сделала из погибшего "героя", заявив, что он погиб в бою.

В Брянской области РФ сержант расстрелял майора в ответ на избиения. Убийство произошло на территории пограничного поселка Белая Березка 3 января около полуночи.

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