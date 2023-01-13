В Брянской области сержант расстрелял майора за избиение

В Брянской области РФ сержант расстрелял майора в ответ на избиение. Убийство произошло на территории приграничного поселка Белая Березка еще 3 января, около полуночи.

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Об этом сообщает Telegram-канал российских оппозиционных журналистов ASTRA, ссылаясь на источники. Как отмечается, майор Александр Кудилин и сержант Владимир Чурилов вступили в ссору, и в ходе конфликта майор применил физическую силу.

В ответ Чурилов открыл огонь в сторону Кудилина – майор погиб на месте.

Кудилин является военнослужащим в/ч 30683 (поселок Мухино Нижегородской области РФ), а Чурилов – в/ч 31135 (поселок Калининец Московской области).

Как известно, поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области РФ расположен в 2 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области РФ во время ремонта танка сдетонировал боеприпас. В результате взрыва один танк был уничтожен, еще два повреждены.