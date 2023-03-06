В Курской области произошла стрельба между срочниками, есть погибший

В Суджанском районе Курской области России солдаты-срочники ВС РФ в ночь на 6 марта устроили перестрелку, сообщили СМИ. Предварительно, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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Инцидент произошел с солдатами 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск Российской Федерации (в/ч 69647). Она временно находится в приграничном российском регионе, но пункт постоянной дислокации – город Кяхта Республики Бурятия. Деталями происшествия поделился Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Собеседники рассказали журналистам, что посреди ночи, около 2:00, караульный 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне своего поста. Он крикнул: "Стой, кто идет?" – однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение.

ASTRA заявляет о перестрелке между военными. Кто был вторым стрелком, уточнений нет.

В результате стал "двухсотым" 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г. Пострадал его сослуживец, 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. Последний находится в больнице, характер ранений неизвестный.

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