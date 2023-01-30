В России пьяный прапорщик застрелил контрактника: пропагандисты заявили, что он ''героически'' погиб в бою. Фото

В России пьяный прапорщик застрелил 24-летнего контрактника. Тем временем российская пропаганда сделала из погибшего "героя", заявив, что он погиб в бою.

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Об этом сообщает "Телебачення Торонто". О случившемся стало известно из сводки российской военной прокуратуры Воронежского гарнизона.

Инцидент произошел еще в апреле прошлого года в воинской части 91701. В результате стрельбы погиб контрактник Никита Фролов.

"Приблизительно в 12 часов. 12.04.2022 старший прапорщик Живитченко А.С., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстроил 12 военнослужащих по контракту войсковой части 91701, в том числе ефрейтора Фролова Н.А. После этого Живитченко А.С. без видимых причин, извлек из кобуры пистолет ПМ, дослал патрон в патронник и совершил не менее пяти выстрелов в направлении стоявших перед ним военнослужащих", – сказано в документе.

От полученных ранений ефрейтор Фролов скончался на месте.

Пропагандисты же придумали басню о том, что россиянин "героически погиб в бою" и даже сообщили, что российский диктатор Владимир Путин наградил его орденом мужества.

В родном поселке Никиты Фролова Воротынске возле Калуги в его честь провели боксерский турнир и установили бигборд по фото контрактника.

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