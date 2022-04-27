В Белгородской области прогремели взрывы, загорелся склад боеприпасов: первые детали и фото

В России ночью 27 апреля вспыхнул новый пожар – возле села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Перед тем якобы раздались громкие звуки, похожие на взрывы, которые услышали даже жители облцентра.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Позже в сети распространили кадры с камер наблюдения, зафиксировавших "яркую вспышку в небе над регионом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, взрывы начали раздаваться в самом Белгороде с 03:35 по московскому времени. На тот момент специалисты не понимали причину "этих громких звуков".

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"Проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит его причину. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва", – отметил он.

Спустя около полчаса Гладков заявил о пожаре на складе боеприпасов в районе Старой Нелидовки. Село расположено примерно в 25 километрах езды от областного центра.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет, жилые дома и другие здания не разрушены.

Тем временем в российских Telegram-каналах начали распространять видео с камеры наблюдения, которая запечатлела яркую движущуюся точку и вспышку в небе якобы над Белгородской областью.

На кадрах указано, что "странное явление" произошло в 03:34 по местному времени. Губернатор Гладков их не прокомментировал.

РосСМИ опубликовали фото, на котором виден пожар и столб густого черного дыма, вздевающийся над населенным пунктом. Пропагандисты подчеркивают, что причины нового ЧП в Белгородской области выясняются.

Отметим, что о взрывах и пожарах в этом регионе РФ сообщат с начала месяца. В частности, утром 1 апреля в Белгороде, примерно в 40 км от границы с Украиной, вспыхнула нефтебаза, из-за чего в небо поднялся столб огня и дыма. В результате ЧП пострадали два человека, из города началась эвакуация.

Пропагандисты заявляли, якобы к атаке на нефтебазу причастны украинские военные вертолеты. Также говорили, что один из них обстрелял типографию в поселке Северный, из-за чего в здании исчезли свет и отопление.

Вечером 14 апреля в пригороде Белгорода снова вспыхнул пожар. В сети публиковали кадры огня и дыма в районе Савино. Авторы утверждали, что причина ЧП – возгорание камыша.

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