В Белгороде вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, поднялся столб огня и дыма. Фото и видео

Утром в пятницу, 1 апреля, в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе, из-за чего в небо поднялся столб огня и дыма. В результате ЧП пострадали два человека, началась эвакуация.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. пропагандистское издание РИА Новости опубликовало кадры с места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Произошел пожар на нефтебазе. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже", – сперва написал чиновник.

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Позже Гладков добавил, что в результате ЧП пострадали два работника нефтебазы, которым оказали первую помощь и "их жизни ничего не угрожает".

Жителей прилегающих к нефтебазе улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в более безопасное место.

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