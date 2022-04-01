В России заявили об обстреле типографии под Белгородом. Фото

Военный вертолет, который атаковал нефтебазу в российском городе Белгород, также обстрелял типографию в поселке Северный. В результате в здании пропал свет и отопление.

Об этом сообщает "Белгород-медиа" со ссылкой на главу предприятия "Константа" Константина Лахнова. По его словам, взрыв произошел примерно в 5:30 утра.

"Сейчас типография без света, повреждены отопление и один из офисов. На месте работает следственный комитет", – сказано в сообщении.

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Отметим, утром 1 апреля произошел мощный взрыв на нефтебазе в Белгороде. Ранения получили два человека. Российские власти заявляют, что пожар якобы произошел в результате "авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте".

В местных пабликах и Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видны те самые "вертолеты ВСУ". Но больше они похожи на российские Ка-52, которых на вооружении украинской армии нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители города Белгород распространили фейк о "тайных американских биолабораториях в Украине". Поверив российской пропаганде, они призвали не кормить голубей, поскольку те якобы разносят инфекцию с украинской территории.

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