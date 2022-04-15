В пригороде российского Белгорода вспыхнул сильный пожар: названы вероятные причины. Видео

Около российского города Белгород, расположенного в 40 км от границы с Украиной, вечером 14 апреля, вспыхнул пожар. В сети публиковали кадры огня и дыма в городе.

Первые видео опубликовал Telegram-канал "Жесть Белгород" около 21:30. Пожар, как сказано в сообщении, начался в районе Савино (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как утверждают авторы, причина ЧП – возгорание камыша. В российском МЧС сообщили, что угрозы жилым домам нет.

Видео дня

"В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте работают три пожарных расчнта, площадь пожара составляет примерно 300 квадратных метров, угрозы жилым домам нет", – сказано в сообщении.

Напомним, что около Белгорода 29 марта и 1 апреля прогремели взрывы. ЧП произошло на складах боеприпасов, по заявлениям россиян – из-за "человеческого фактора". Взрывы и пожар вызвали панику среди местного населения. Момент взрыва на нефтебазе попал на видео. Там видно несколько запусков ракет, после чего над нефтебазой поднялся "огненный шар".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода. Однако российские граждане должны понимать, что подобные события могут происходить по всей территории РФ.

Глава Белгородской области сообщил, что удар по нефтебазе якобы нанесли два украинских вертолета, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте. Хотя "вертолеты ВСУ" больше были похожи на российские Ка-52, которых на вооружении украинской армии нет.