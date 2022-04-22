Россия готовит теракты в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы обвинить Украину, – Казанский

Российская власть готовит серию терактов на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Цель – обвинить Украину в атаках на российские населенные пункты.

Об этом заявил журналист Денис Казанский в своем канале в Telegram. По его словам, этой информацией поделились наши разведчики.

Оккупанты планируют завезти в приграничные с Украиной области обломки сбитых украинских вертолетов и беспилотников Bayraktar. Затем ФСБ и Минобороны страны-агрессора проведут ряд взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.

"Режим Путина объявит виновными в "терактах" украинские вооруженные силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной", – пишет Казанский.

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По его словам, россияне уже начали эвакуацию жителей отдельных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские пропагандисты заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля, которые готовят якобы неонацисты. Следует отметить, что это не первый случай, когда росСМИ "предугадывают" преступные действия, которые на самом деле совершает путинская армия.