В РФ устроили новую провокацию, заявив об обстреле ВСУ Белгородской области

В России устроили провокацию с обстрелом двух сел, расположенных в Белгородской области на границе РФ и Украины. Там запустили фейк о том, что Нехотеевка и Журавлевка якобы оказались под огнем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он показал фото последствий обстрела и написал, что в Нехотеевке повреждены четыре домовладения и один автомобиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В этом селе обошлось без пострадавших, а вот в Журавлевке, по словам губернатора, якобы были ранены местные жители. Мужчина получил ранением в руку, а женщина – в область шеи.

Гладков заявил, что в этом селе также есть разрушения жилых домов.

"Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе", – написал губернатор Белгородской области.

Напомним: ранее в Белгородской области России снова устроили циничную провокацию против своей территории с пропагандистской целью – обвинить во всем Украину. Заявляется, что днем 24 февраля на территорию села Отрадное "прилетел снаряд".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России распространяется очередной фейк, направленный на дискредитацию Украины и наших Вооруженных сил. Там заявили, что украинские военные якобы запустили ударные беспилотники, в том числе и Bayraktar, на территорию Курской области.