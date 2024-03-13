В Белгороде дрон атаковал здание ФСБ, поднялся дым. Фото

Утром 13 марта беспилотник атаковал здание ФСБ в российском Белгороде. Над ней взвился дым.

Еще один дрон врезался в многоэтажку. Об атаке города сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он заверил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, что этой ночью в Белгородской области РФ снова было неспокойно: регион атаковали дроны, а город Шебекино подвергся обстрелу – там есть пострадавший. Кроме того, в селе Богословка есть повреждение линии газоснабжения. А в городе Губкин БПЛА врезался в дерево в частном секторе, в двух домовладениях выбиты окна и посечены фасады.

Также в регионе есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное.

Накануне 12 марта без окон и дверей осталось здание местной администрации в Белгороде. В нее тоже попал беспилотник.

Россияне в сети возмутились атакой и выразили сожаление, что на Банковую в Киеве так ничего и не прилетит. Хотя некоторые обрадовались, что из-за удара по администрации "выходной дадут".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети заметили интересный нюанс с обстрелами российского Белгорода 12 марта. Воздушные цели летели со стороны Белгорода, а не Украины.

– В ГУР МОУ сообщили, что в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую враждебность к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Потому захватчики вынуждены снимать такие символы со своих транспортных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!