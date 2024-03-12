'БНР напала на БНР?' В сети указали на интересный нюанс со взрывами в Белгороде. Фото

В сети был замечен интересный нюанс с обстрелами российского Белгорода 12 марта. Воздушные цели летели со стороны Белгорода.

Об этом сообщили в Telegram "Фашик Донецкий", ссылаясь на информацию от подписчика. Автор канала пришел к соответствующему выводу, проанализировав информацию в российских пабликах.

"Одна из новостей – прилет по территории сельскохозяйственного предприятия. Фото с прилетом в новости – собственно здание администрации. Решил проверить это здание и посмотреть с какой стороны прилет в здание", – пояснили в сообщении.

"А влетело именно со стороны Белгорода", – констатировал подписчик канала.

"Быныры напали на быныры?" – поинтересовались пользователи сети.

Напомним, 12 марта в российском Белгороде беспилотник попал в здание местной администрации. В нем вылетели окна и двери.

В этот день жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены воздушной тревоги. Власти сообщили о сбитии ракет над областью, а местные жители пожаловались на "танки ВСУ", которые они якобы видели из своих окон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 12 марта легион "Свобода России" выступил с заявлением к россиянам на фоне сообщений о боях в Белгородской области. Так, бойцы сообщили, что уже пересекли российскую границу и собираются освободить Россию от диктатора Владимира Путина.

– Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины против оккупационных войск РФ, заявили о взятии под контроль поселка Теткино в Курской области. Российские военнослужащие сбегают из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.