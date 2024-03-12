Все по плану? В Белгороде пожаловались на атаку дрона на администрацию: россияне вспомнили о 'красных линиях'

В российском Белгороде беспилотник попал в здание местной администрации. В ней вылетели окна и двери.

Об этом сообщили местные паблики. Информации о пострадавших пока нет.

Россияне в сети возмутились атакой и выразили сожаление, что на Банковую в Киеве так ничего и не прилетит. Хотя кое-кто обрадовался, что из-за удара по администрации "выходной дадут".

"За*бись, выходной дадут", "На Банковую так ник*я и не прилетит", "По плану", "Коричные линии продолжаются", "Стекло-убийцы. Ответите..." – пишут в сети.

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