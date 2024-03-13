На Белгородщине пожаловались на обстрел и атаку БПЛА: есть прилеты, люди сидят без света

В ночь на среду, 13 марта, в Белгородской области РФ снова было неспокойно. Местные власти пожаловались на атаку БПЛА, кроме того, был обстрелян город Шебекино – там есть пострадавший.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, все началось с того, что в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа российская ПВО якобы сбила два БПЛА самолетного типа.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место", – написал губернатор.

Позже Губкинский городской округ тоже подвергся атаке трех БПЛА самолетного типа. Гладков утверждает, что в результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

При это в селе Богословка есть повреждение линии газоснабжения. А в городе Губкин БПЛА врезался в дерево частном секторе, в двух домовладениях выбиты окна и посечены фасады.

"В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное", – сообщил Гладков.

Шебекино

Губернатор Белгородщины заявил, что ВСУ якобы обстреляли приграничный город Шебекино, часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший – это сотрудник промышленного предприятия, у мужчины контузия и ссадины.

"При повторном обстреле, по предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань", – пишет губернатор.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, сообщившей о ракетной опасности. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят из окон своих домов "танки ВСУ".

А днем в российском Белгороде беспилотник попал в здание местной администрации. В нем вылетели окна и двери.

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