В Белгородской области РФ местное население проявляет открытую неприязнь к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Поэтому захватчики вынуждены снимать подобные символы со своих транспортных средств.

Один из захватчиков пожаловался, что символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики опубликовали перехваченный телефонный разговор с Гайворона Белгородской области, в котором оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы Z. Один из захватчиков пожаловался своему собеседнику, что символика вторжения РФ в Украину вызывает неприязнь среди местного населения.

"Слушай, что надо сделать тебе завтра: приехать на работу на УАЗике без букв Z. Короче, в прямом смысле. Мне делают замечания, с тобой никто не хочет ездить на работу. Они орут, пищат, изнемогают. Приняли решение – убираем буквы Z. Никто не против никакого там этого, просто все возмущаются", – заявил оккупант.

Напомним, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая означала ракетную опасность. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят из окон своих домов "танки ВСУ".

Позже бойцы Сибирского батальона обратились к гражданам страны-агрессора РФ с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Военные отметили, что фиктивные выборы диктатора ничего не изменят, поэтому нужно действовать радикальными методами.

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