В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, начался пожар: есть пострадавшие. Видео

Утром понедельника, 19 августа, на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке, Башкирия (Россия), раздался мощный взрыв. В результате произошел масштабный пожар.

Видео дня

Видео с места происшествия уже появилось в местных пабликах. На кадрах видно, что высота пламени достигала около 50 метров.

Взрыв произошел при проведении продувки трубопровода. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека: двое газоспасателей завода и один очевидец. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы.

После взрыва на предприятии начался сильный пожар. Огонь быстро охватил значительную часть территории завода, поднимаясь в высоту на десятки метров.

Следует отметить, что в Кемеровской области России в ночь на 19 августа горела тяговая подстанция Красноярской железной дороги. Из-за этого город Мариинск Кемеровской области остался без света.

Ранее сообщалось, что нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Там пылал пожар.

После удара дронов Сил обороны Украины по вражеской нефтебазе Росрезерва в Ростовской области вспыхнул серьезный пожар. Он попал на спутниковый снимок.

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