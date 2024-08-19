Все затянуто дымом: опубликовано спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области

После удара дронов Сил обороны Украины по вражеской нефтебазе Росрезерва в Ростовской области разгорелся серьезный пожар. Он попал на спутниковый снимок.

Видео дня

Фотографии, сделанные компанией Planet Labs, 18 августа опубликовал проект "Радио Свобода". Эти кадры подтверждают возгорание цистерн с дизельным топливом на территории ФГКУ Комбинат "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск.

Дроны атаковали объект в ночь на воскресенье, 18 августа. Российские источники заявили, что второй БПЛА взорвался на территории хранилища топлива, когда пожарные тушили последствия попадания первого беспилотника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили операцию и заявили, что в результате попаданий зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания.

Предварительно, нефтебаза была атакована около 05:00. Местные жители слышали четыре-пять взрывов и потом увидели дым.

Добавим: за 15 дней это уже второй удар по базе Росрезерва. В результате предыдущей, в Астаховском сельском поселении Ростовской области, возник пожар, затронувший не менее четырех емкостей с топливом.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель (с 5 по 18 августа) Силы обороны отминусовали по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением ВС РФ на захваченных украинских территориях, а также в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!