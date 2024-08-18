Нефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР: продолжается пожар

Нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Там до сих пор горит пожар.

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Объект работал на вражеский ВПК и обеспечивал деятельность российских оккупационных войск. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

"По информации местных телеграмм-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим. Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар", – сообщил источник, добавив, что детальные результаты поражения нефтебазы уточняются.

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