В Кемеровской области горела тяговая подстанция: один из городов остался без света, останавливали движение поездов. Видео

В Кемеровской области России в ночь на 19 августа горела тяговая подстанция Красноярской железной дороги. Из-за этого город Мариинск Кемеровской области остался без света.

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О пожаре сообщает Telegram-канал "Astra". Пожар был потушен ночью с помощью пожарного поезда.

Однако этот инцидент приостановил движение поездов на два часа. Транспортная прокуратура предварительно указала на техническую неисправность как причину возгорания.

Ранее сообщалось, что нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Там пылал пожар.

После удара дронов Сил обороны Украины по вражеской нефтебазе Росрезерва в Ростовской области вспыхнул серьезный пожар. Он попал на спутниковый снимок.

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