Украинские хакеры атаковали более 100 российских сайтов: ущерб оценивается в миллиарды долларов

Украинские хакеры совершили масштабную атаку более чем на 100 российских веб-сайтов. Это, в свою очередь, привело к значительным финансовым потерям, которые оцениваются в миллиарды долларов.

Атаку совершило хакерское группирование UA25. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"И снова громко заявили о себе. Лидер группы и команда хакерской группировки "UA25" получили доступ к более 100 российским сайтам за несколько минут", – говорится в сообщении.

Они успешно проникли на серверы, содержащие информацию о критически важной инфраструктуре, и извлекли из них десятки терабайтов конфиденциальной информации.

Отмечается, что эта хакерская атака привела к ущербу для страны-агрессора, оцениваемой более чем в 12 миллиардов долларов. Восстановление серверов и информации потребует значительных усилий и ресурсов.

В прошлый раз украинские хакеры "BO Team" сломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ - "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессоры.

А весной украинские хакеры активно работают на "выборах" в России. На днях кибервоины "уложили" более полусотни официальных сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

На днях украинская IT-армия совершила атаку на ряд правительственных и местных порталов РФ. В частности, была сломана система оплаты проезда "Тройка", что привело к прекращению работы московского метрополитена.

А хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали такие государственные сайты России, как "Стандартинформ", "Станкопром", "ГУ "ВО Минфина России"". По результатам атаки были уничтожены десятки терабайтов информации, зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей и находящиеся на них данные.

Также киберспециалисты ГУР удачно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.