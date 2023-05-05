'У вас мозги есть?' Пропагандист РФ закатил истерику из-за идеи об 'орлах-перехватчиках' дронов

Российский пропагандист Армен Гаспарян, обвиняемый в публичных призывах к геноциду украинцев, закатил истерику из-за идеи бросить на борьбу с дронами "орлов-перехватчиков", которую предложили в Госдуме РФ. Он заявил, что у авторов такой инициативы нет мозгов.

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Об этом Гаспарян заявил, выступая в эфире шоу рупора Кремля Владимира Соловьева. "Орнитологов подключили. Можно научить орла сбивать дроны или нет? Ребят, вы че, совсем что ли? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Какие орлы?" – заявил Гаспарян, срываясь на истерический крик.

Позже пропагандист в своем Telegram-канале написал, что его выпад в эфире у Соловьева про "идиотские интервью с орнитологами про орлов-ловцов дронов завирусился".

Он добавил, что даже если бы орел был способен "на такой эстрадный номер", "есть серьезная опасность покупки вместо орлов коал, долгий процесс обучения их русскому языку для понимания приказов, жалобы начальству на острую нехватку времени, недостаток финансирования, Украину и санкции".

Напомним, первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль предложил бороться с дронами при помощи "орлов-перехватчиков". По его мнению, властям РФ нужно подумать о защите "важных объектов инфраструктуры".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 3 мая возле Кремля прогремели взрывы, после чего Москва обвинила Украину в покушении на президента РФ Владимира Путина.

– В Госдуме РФ расценили атаку БПЛА на Кремль как "настоящий повод к войне". А зам секретаря совбеза РФ Дмитрий Медведев принялся угрожать "физическим устранением" президента Украины.

– В Офисе президента Украины отвергли обвинения и заявили, что Россия, очевидно, готовит масштабный теракт. Сам Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию РФ и не покушалась на Путина, однако обвинять Киев – в интересах Москвы.

– Аналитики ISW полагают, что РФ инсценировала атаку с целью показать войну как нечто экзистенциальное и подготовить россиян к более широкой мобилизации.

– О том, кто мог устроить атаку беспилотников и как "купол в Кремле сорвало во всех смыслах", читайте в нашем материале.