'Нужно подумать о защите': в Госдуме РФ предлагают создать орлов-перехватчиков для борьбы с беспилотниками

В стране-агрессоре России в очередной раз разразились угрозами в сторону Украины, обвиняя нашу страну во взрывах около Кремля. Там призвали "разрушить до основания" здания Верховной Рады и Офиса президента.

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Кроме того, в РФ, где еще год назад говорили про "Киев за три дня", выдумали нелепость про "орлов-перехватчиков", которые могли бы сбивать дроны над Москвой". Порцией странных заявление отличился первый заместитель главы комитета Госдумы страны-агрессора по обороне Алексей Журавлев. Его слова цитируют российские СМИ.

Кремлевской пропагандист предложил "жестко ответить киевскому режиму" на "попытку атаковать Кремль". Представитель оккупантов, которые бьют ракетами по многоэтажкам и убивают маленьких детей", сказал, что Россия должна "прицельно бить по центру Киева".

Он пригрозил "уничтожить Офис президента, разрушить до основания Верховную раду, Генеральный штаб и здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

Кроме того, он заявил, что нужно подумать о защите "важных объектов инфраструктуры" России. С этой целью, как считает Журавлев, россияне должны "сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков.

Напомним, что в ночь на 3 мая в Москве около Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что на небе виднелись искры. В сеть попало видео, которое показывает, как над резиденцией диктатора поднимается дым.

В пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника. В то же время глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на Путина.

В Государственной думе РФ в то же время бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам с разных направлений.

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