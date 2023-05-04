"Купол в Кремле сорвало во всех смыслах": кто провел атаку беспилотников и для чего "начали" ядерную войну

После атаки неизвестных беспилотников по Кремлю Россия разразилась громкими заявлениями и угрозами – чего только стоит пьяная истерика экс-президента Медведева о "ликвидации Зеленского". Дошло и до нового витка шантажа ядерным оружием после очередного перехода "красных линий". Несмотря на обвинения Украины в произошедшем главным выгодополучателем "атаки" оказался Кремль.

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Кремль пошел на инсценировку

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что государство-террорист Россия инсценировало атаку дронов на Кремль. Эксперты отмечают, что на фоне существенного укрепления ПВО в столице России взрыв БПЛА прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно. По мнению аналитиков, Россия организовала это нападение, пытаясь донести войну до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации. Несколько признаков указывают на то, что провокация была проведена внутри РФ и целенаправленно организована.

В ISW напомнили, что российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО и взорваться прямо над Кремлем.

Немедленная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали реакцию руководства страны-агрессора.

Кремль немедленно обвинил Украину в проведении теракта, и официальные российские ответы быстро сформировались вокруг этого обвинения. Однако в ISW отметили, что, если бы атака беспилотников не была организована внутри России, это было бы неожиданным событием.

Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии позволяет предположить, что Россия инсценировала инцидент с БПЛА в Кремле накануне 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Аналитики допускают, что Кремль может использовать этот информационный повод, чтобы оправдать либо отмену либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая.

Кроме того, аналитики отметили, что Кремль, возможно, планирует провести другие операции под чужим флагом и усилить дезинформацию в преддверии украинского контрнаступления, чтобы усилить внутреннюю поддержку войны.

Странная атака

Несостыковок с этой "атакой" на Кремль действительно много. И самая главная – как можно назвать все это покушением на Путина, если тот ночью не находился в Сенатском дворце?

Весь день накануне инцидента президент РФ провел в Петербурге, его пресс-служба сообщала в том числе о встречах с губернатором города Александром Бегловым и гендиректором Мариинского театра Валерием Гергиевым (сообщения о последней появились вечером). Утром в понедельник пропагандисты Кремлевского пула сообщили, что Путин вернулся в столицу и будет работать в резиденции в Ново-Огарево. О том, что диктатор может находиться в Кремле в ночь на среду, сообщений не было. Как и не было данных о ночных передвижениях кортежа Путина.

Российский оппозиционер Альфред Кох открыто высмеял версию покушения на президента РФ, на которой настаивает Кремль.

"Песков говорит, это покушение на Путина. Чтоооа? Скажите: есть на свете хоть один идиот, который верит, что Путин работает по ночам? Все человечество знает Путина как отъявленного лоботряса и лентяя, которого даже в лучшие годы невозможно было заставить работать после пяти часов вечера. Таким образом организаторы этого "покушения" сделали все, чтобы избежать даже минимального шанса на присутствие в здании Путина", – поделился Кох.

Второй важный вопрос – как беспилотнику удалось долететь до Кремля. На Красной площади давно работает система, пресекающая полеты дронов, в этом районе не работает GPS. Также всего в нескольких километрах находятся установки ПВО "Панцирь-С1", еще несколько расположены в Московской области. Получается, что дроны преодолели обе системы обороны центра Москвы с воздуха.

По мнению шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, произошедшее – ни что иное как инсценировка ФСБ, чтобы помешать Украине получить дальнобойное оружие. Впоследствии Сохар выложил видео о том, как еще перед "ударом" БПЛА на купол Сенатского дворца, в котором находится рабочий кабинет Путина и его апартаменты, поднимаются два человека.

"Ничто так не выдавало "нацистский киевский режим", как двое "неравнодушных", которые карабкались тушить пожар на одном из куполов Кремля еще до возгорания. Институт изучения войны полностью подтвердил мою вчерашнюю версию фейерверка в Кремле. Хотя, признаюсь, сначала и мне она показалась экстравагантной. Теперь – когда театральность покушения раскрыта – можно сказать, что купол в Кремле сорвало и в прямом, и в переносном смысле", – пишет Орест Сохар.

В России начали "прозревать"

Ситуация с поддержкой войны против Украины, которую с подачи Путина до сих пор стыдливо называют "СВО", действительно не так радужна для диктатора, как показывают прилизанные опросы.

Мобилизованные на войну обычные россияне, среди которых те же айтишники и банковские работники, никогда в жизни до это не державшие в руках автомат, в одном мгновение стали пушечным мясом. Они успешно утилизируются российскими командирами во время боев, например, за Бахмут и Угледар.

В мае 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по оценке американской разведки, за пять месяцев боев под Бахмутом потери России составили 100 тысяч человек, из них 20 тысяч человек убитыми. Тем временем российское минобороны продолжает скрывать потери, а кладбища разрастаются невиданными темпами.

Постоянно в сети появляются записи жен и матерей "мобиков", которых без всякой подготовки и амуниции бросают на "мясные штурмы". Зачастую еще и отдают в подчинению "командования ДНР", а те предпочитают сохранить своих "бойцов" и первым делом отдают на убой россиян. Так что перспектива для граждан РФ – так себе.

Потому, чтобы предотвратить протесты, путинский режим стал закручивать гайки, ужесточая наказание за "фейки" об армии, за слово "война" и тому подобное. Однако получилось не слишком эффективно.

Теперь же, накануне контрнаступления ВСУ, перспективы оккупантов выглядят еще хуже, плюс ко всему ежедневные атаки беспилотников и диверсии на военных объектах в РФ. В этот момент режим и решил "ударить по мозгам" – в первую очередь гражданам своей страны, украинцев же в очередной раз стали пугать ракетными обстрелами и ядерным оружием.

Сыграли в темную и главу правозащитного проекта GulaguNet Владимира Осечкина, которому вбросили "достоверную" информацию о ядерном ударе по Украине, который "обязательно состоится" утром 4 мая.

Так что ни о каком "достижении цели" Россией тут речь не идет – очередная информационно-психологическая операция врага. И это важно понимать.