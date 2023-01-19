Патриарх Кирилл заявил, что поражение России в войне будет означать конец света, и попытался напугать последствиями

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий войну РФ против Украины, заявил, что поражение России будет означать конец света. Он также попытался напугать последствиями, которые якобы затронут все человечество.

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Такое заявление он сделал после литургии в Богоявленском соборе Москвы. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс".

Гундяев пожаловался на какие-то угрозы для России.

"Потому что у каких-то сумасшедших людей появилось мнение о том, что великое русское государство, имеющее мощное оружие, населенное очень сильными людьми […] Мы молимся Господу, чтобы он научил тех безумцев и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света", – сказал он.

Патриарх Кирилл также отметил, что надеется, что Господь всех "примирит, успокоит и поможет всем вместе работать для того, чтобы мир становился лучше".

Напомним, ранее патриарх Кирилл расстроился уделом наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), которого в мире уже прозвали "Паша-Мерседес". Россиянин пообещал молиться о нашей стране и народе.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Русской православной церкви также призвал к "духовной мобилизации" для примирения РФ и Украины. Ранее он не раз поддерживал войну в Украине.