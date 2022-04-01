У Путина отреагировали на пожар на нефтебазе в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Этот инцидент не создает условий, комфортных для продолжения переговоров России и Украины относительно прекращения войны.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщили пропагандистские СМИ. На данный момент принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Напомним, что утром 1 апреля в российском Белгороде, расположенном в 40 км от границы с Украиной, прогремел взрыв на нефтебазе, из-за чего в небо поднялся столб огня и дыма. В результате ЧП пострадали два человека, началась эвакуация. Жителей прилегающих к нефтебазе улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в более безопасное место.

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Спустя некоторое время российские власти заявили, якобы пожар произошел "вследствие авиаудара ВС Украины".

Позже украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали уничтожения нефтебазы в российском Белгороде. По его данным, работали два украинских боевых вертолета Ми-24.

Он уточнил, что в настоящее время на нефтебазе горят 8 баков, в которых находилось около 16 тысяч кубометров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры момента взрыва на нефтебазе в российском Белгороде. Его зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как после взрыва в небо поднимается огромный огненный шар.

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