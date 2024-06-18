У Путина – несколько целей: в ISW объяснили, что стоит за кадровыми ротациями в минобороны России

Диктатор РФ Владимир Путин продолжил кадровые ротации в министерстве обороны России. Накануне главарь Кремля уволил четырех заместителей министра Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Видео дня

По мнению аналитиков, такие кадровые перестановки связаны с желанием Путина познакомить российскую общественность с его родственниками и детьми других высокопоставленных российских чиновников, а также попыткой улучшить экономику военного времени. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Новыми заместителями главы террористического ведомства стали Анна Цивилева и Павел Фрадков. Первыми заместителем министра обороны назначен Леонид Горнин. В ISW отметили, что Цивилева является двоюродной сестрой Путина. Ранее она входила в состав Совета по вопросам опеки в социальной сфере при правительстве РФ. В Минобороны России уточнили, что Цивилева будет курировать социальное и жилищное обеспечение оккупационной армии РФ в качестве заместителя министра обороны.

Фрадков – сын бывшего премьер-министра России и дольше всех занимавшего должность директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительством объектов минобороны РФ.

По мнению аналитиков, Путин пытается показать российскому обществу своих детей и детей чиновников из его близкого круга. Это, вероятно, создаст условия для того, чтобы они в конечном итоге взяли на себя влиятельные роли в российском правительстве.

Также в ISW добавили, что такие назначения предполагают, что Путин отдает приоритет назначению чиновников, которых он считает нужными быть лояльным к режиму. Кроме того, отдается предпочтение экономистам, чтобы улучшить российскую оборонно-промышленную базу. Путин также, возможно, пытается подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей, родственников и детей других высокопоставленных чиновников.

Напомним, 17 июня Путин уволил четырех заместителей министра обороны РФ. Должностей лишились Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них главой Кремля назначены Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков, а первым замом министра стал Леонид Горнин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин сменил министра обороны РФ. Андрей Белоусов был назначен вместо Сергея Шойгу. Последний же занял должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева, который в свою очередь стал помощником Путина.

Ранее сообщалось, что кадровые перестановки после "выборов Путина" свидетельствуют о том, что диктатор предпринимает шаги по мобилизации экономики и ОПК для затяжной войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!